إسلام آباد 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسلقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح عندما ألقى مسلحون مجهولون قنبلة يدوية اليوم على محل تجاري في مدينة "خضدار" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية أن الهجوم استهدف محلاً تجارياً، وأن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وشنت حملة تمشيط للمنطقة للبحث عن المسلحين الذين فروا من الموقع بعد إلقاء القنبلة اليدوية، مشيراً إلى أن فرق الإغاثة قامت بنقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.// انتهى //15:20ت م0102