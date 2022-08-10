الكويت 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم في الديوان العام للوزارة بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية السفير ميشيل سيسون الذي يزور الكويت حاليا.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي ودعم المنظومة الصحية والدفع بالجهود الدولية في هذا الإطار، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //15:29ت م0104