الباحة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسيعد الانزلاق الحر على الحبال المعلقة في منتزه غابة رغدان بمدنية الباحة من أكثر ألعاب التحدي والترفيه والمتعة التي تشهدها فعاليات صيف الباحة لهذا العام، حيث لاقت إقبالاً لافتاً من زوار وأهالي المنطقة.ويقوم على تنفيذ الانزلاق الحر إحدى المؤسسات الوطنية بالتعاون مع شركة أوروبية عالمية، وتقسم مراحل الانزلاق إلى مراحل تشمل المسافة, حيث يبلغ طول الخط الأول 957 متراً بدرجة ميول 12 بالمائة وسرعة الوصول 45 كيلو متراً في الساعة، والخط الثاني 249 متراً، فيما تصل درجة الميول 7 في المائة، وسرعة الوصول 45 كيلو متراً في الساعة.ولتنفيذ هذه التجربة يتم تجهيز الراغبين والرغبات في الانزلاق الحر من قبل شباب وفتيات سعوديين تم تدريبهم على ذلك، حيث يقومون بتجهيز الملابس المخصصة .ويستمتع الممارسون لهذه اللعبة التي روعي فيها جوانب السلامة والأمان , بمشاهدة المناظر الطبيعة لمنتزه رغدان وسحي الضباب والتحدي والمتعة، .// انتهى //16:29ت م0113