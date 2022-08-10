سياسي / الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أفرادًا من القوات المسلحة ومتطوعين أمنيين ومدنيين في شمال بوركينا فاسو يومي 8 و9 أغسطس 2022، والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وتقدم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه ، بأحر التعازي والمواساة لأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية ، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.
كما جددت الأمانة دعمها لجهود بوركينا فاسو لمحاربة الإرهاب ، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.
// انتهى //
16:43ت م
0114