جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أفرادًا من القوات المسلحة ومتطوعين أمنيين ومدنيين في شمال بوركينا فاسو يومي 8 و9 أغسطس 2022، والتي تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى.وتقدم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه ، بأحر التعازي والمواساة لأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية ، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.كما جددت الأمانة دعمها لجهود بوركينا فاسو لمحاربة الإرهاب ، من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.// انتهى //16:43ت م0114