عدن 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة عدن فعالية الورشة الاستهلالية لمشروع الدعم الطارئ لحماية سبل العيش القائمة على الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمتضررة بالأزمة الإنسانية وفيروس كورونا، بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) و بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية اليمنية.وشارك في أعمال الورشة 30 مشاركا ومشاركة من 14 مديرية في 4 محافظات يمنية هي أبين والجوف والحديدة والمهرة ، بهدف الوصول إلى دعم 34.500 أسرة بواقع 241.550 فردا لحماية وإعادة تأهيل سبل عيشهم الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي للأسر، وذلك من خلال تقديم الدعم للصيادين والمزارعين والرعاة لتمكينهم من الإنتاج الغذائي المنزلي والبيع في الأسواق المحلية.ويأتي ذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم الفئات الأشد ضعفا في المجتمع المحلي اليمني من خلال مشاريع تتعلق بالقطاع الزراعي والسمكي وغيرها من المشاريع والبرامج ذات الصلة بالدعم المجتمعي والإغاثي.//انتهى//16:46ت م0117