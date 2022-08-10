جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وذلك على هامش افتتاح الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًا في مدينة كونيا بالجمهورية التركية.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الرياضة ، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، كما بحث الجانبان الترتيبات والاستعدادات لعقد الدورة القادمة لمؤتمر وزراء الشباب التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة في سبتمر المقبل.وأشاد الأمين العام بجهود الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي -تحت رئاسة سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل- في تعزيز قدرات الشباب والرياضة في العالم الإسلامي.// انتهى //16:48ت م0118