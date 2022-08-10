الجزائر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسالتقى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اليوم في مدينة قونيا التركية بنظيره الفلسطيني محمد اشتية، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي.وعبّر الطرفان خلال اللقاء -وفق وكالة الأنباء الجزائرية- عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي.وجدد رئيس الوزراء الجزائري بهذه المناسبة موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية.// انتهى //16:49ت م0119