الجزائر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 522 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات منفصلة بعدد من المحافظات الجزائرية.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن وحداتها أوقفت 194 مهربا، وصودر منهم 18 مركبة و 332 مولدا كهربائيا و250 مطرقة ضغط، و13 طنّا من خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و105 أطنان من المواد الغذائية المعدة للتهريب.وأضافت أن حرس الحدود البحري أحبط محاولات هجرة غير شرعية وأوقفوا 328 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 60 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.// انتهى //16:51ت م0121