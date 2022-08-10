الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستأهل المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 سنة للدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإسلامية في نسختها الخامسة والمقامة حالياً في مدينة قونية التركية بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين دون مقابل.وسجل المنتخب السعودي هدفه الأول في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب زياد الجهني، وفي الوقت بدل الضائع تمكن تركي المطيري من إضافة الهدف الثاني للأخضر السعودي.بهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي.// انتهى //16:52ت م0123