الجزائر 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة -الذي يقوم حاليا بزيارة لأذربيجان- بنظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف.وبحث الطرفان خلال اللقاء -وفق وكالة الأنباء الجزائرية- واقع وآفاق علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.كما استعرض الوزيران بهذه المناسبة الأوضاع الأمنية والسياسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي.ووقّع الوزيران في ختام اللقاء على اتفاقيتين تنص الأولى على تأسيس آلية تشاور سياسي بين الجزائر وأذربيجان، بينما تهدف الاتفاقية الثانية لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول للبلدين.// انتهى //16:53ت م0124