جدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني ،في مقر المندوبية بمكة المكرمة , اليوم، نائب مندوب المملكة المغربية المقيم لدى المنظمة الدكتور عثمان رحو .وبحث اللقاء سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور لدعم العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد على دور المنظمة وموقعها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة ، كما بحث اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.وتطرق الجانبان للسبل والوسائل الكفيلة للإرتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به المنظمة في اطار العمل المتعدد تحت مظلة المنظمة.//انتهى//17:42ت م0131