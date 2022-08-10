الدمام 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسوقعت غرفة الشرقية اليوم مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف إلى التعاون في المجالات العلمية والبحثية وتبادل الخبرات وتوفير الإمكانات والكوادر المؤهلة لتقديم البرامج التوعوية والتخصصية في مجال الهندسة.وتعكس المذكرة حرص الغرفة والهيئة على التعاون في تنفيذ برامج تسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية ذات العلاقة بمجال الهندسة وتهتم بتطوير مجالات هندسية، منها خدمة المهن الهندسية ومنسوبيها في جميع المجالات.الجدير بالذكر أن توقيع المذكرة يأتي ضمن إطار حرص غرفة الشرقية على تقديم أنشطة ترفع من مستوى العنصر البشري العامل في القطاع الخاص، والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //18:09ت م0134