أبها 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير اليوم، معرض "المصحف الشريف"، في مجمع الراشد مول بمدينة أبها، ويستمر لمدة ١٠ أيام.ويهدف المعرض إلى إبراز الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، واستعراض الوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن الكريم، وآلية طباعته ونشره، ومراحل الطباعة وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع.واشتمل المعرض الذي يستقبل زوارة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، على شاشات تعرض شرحاً تفصيلياً عن تاريخ ومراحل إنشاء وأعمال وخدمات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وبعض التطبيقات والبرامج الرقمية للوزارة، بالإضافة إلى عرض لمجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، ونماذج من المخطوطات والتقنيات الحديثة المعاصرة، تهدف إلى إبراز الأعمال الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالقرآن الكريم، وأهمية اطلاع المجتمع عليها بمختلف شرائحه.// انتهى //18:25ت م0136