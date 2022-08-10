القاهرة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة اليوم بعثة نادي ذوي الإعاقة بمنطقة حائل برئاسة رئيس النادي عبدالسلام بن سليمان العامر التي تقيم معسكرا رياضيا بجمهورية مصر العربية.وأكد السفير أسامة ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام ودعم لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.وجرى خلال اللقاء استعراض البرامج التي ينفذها النادي خلال معسكره التدريبي في الفترة من 8 – 19 / 8 / 2022م، والسبل الكفيلة لتحقيق أهدافه.وفي ختام اللقاء، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لأفراد البعثة بالتوفيق والنجاح في معسكرهم الحالي بمصر.// انتهى //18:29ت م0137