كينشاسا 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأعلنت السلطات المحلية في مدينة بوتيمبو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم فرار مئات السجناء بعد تعرض السجن لهجوم نفذته جماعة مسلحة خلال الليل.وأفاد المتحدث باسم عمليات الجيش ضد الجماعات المسلحة في إقليم نورث كيفو في الكونغو أنتوني موالوشي أن رجلي شرطة قُتلا، وتضرر جزء من السجن بنيران أطلقتها العناصر المسلحة.// انتهى //18:29ت م0138