كينشاسا 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس وزراء الكونغو جان ميشال سما لوكوندي اليوم في كينشاسا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يزور الكونغو حاليا.وناقش الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار، وحماية البيئة، ومكافحة الفساد، وتأمين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية اللازمة للانتقال العالمي إلى أشكال أنظف من الطاقة.// انتهى //18:29ت م0139