الدمام 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن مـحـمـد الجبير، اليوم ، مستشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الدكتور سعد العباد، والوفد المرافق له، وذلك للاطلاع على تجربة الأمانة في الاستثمارات وتنمية الإيرادات وخدمات المستثمرين ورواد الأعمال، بحضور وكيل الأمين للاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس حمدان العرادي.وأشار معاليه إلى الارتفاع الملحوظ في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة، ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة، مما أسهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، وحققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاثة أعوام المتتالية بإنجاز يسجل للأمانة.وأبان أن هذه الإيرادات ستدعم الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية، إضافة على دعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة وجودة الحياة.عقب ذلك قام الوفد بزيارة لمركز التميز الاستثماري المخصص لدعم وخدمة المستثمرين ورواد الأعمال، وتم خلال اللقاء استعراض تجربة استثمارات الشرقية لجذب المستثمرين.// انتهى //18:37ت م0141