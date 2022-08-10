أبها 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفيَن لنظام البيئة؛ لنقلهما الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة عسير، باستخدام (4) آليات، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //18:38ت م0142