الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستنطلق اليوم فعاليات معارض التمور الموسمية بمنطقة الرياض، التي تمثل تجمعات اقتصادية وزراعية موسمية، تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع المركز الوطني للنخيل والتمور، بمشاركة عدد من الجمعيات الزراعية، وتستمر لمدة 60 يوماً، حيث يقام المعرض الموسمي الأول بسوق الروابي للخضار والفواكه، ويقام المعرض الثاني بسوق عتيقة للتمور.وأوضح مدير إدارة الجمعيات الزراعية والتسويق بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سليمان الجطيلي أن هذه المعارض تهدف لتعزيز المناخ التسويقي للتمور بمنطقة الرياض، وتوفير البيئة المناسبة لرفع الفوائد للمزارعين والمستثمرين والمستهلكين.فيما أوضح المدير العام للتسويق بالمركز الوطني للنخيل والتمور عبدالله اليحيى أهمية هذه المعارض لقربها من المستهلك وتقليل الوسطاء، حيث تسهم في خدمة مزارعي ومنتجي التمور بإيصال المنتج لهم بأقل التكاليف.ويشارك في المعرضين أكثر من 80 من مزراعي ومنتجي التمور الحاصلين على علامة التمور السعودية والمزراعين الحاصلين على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة (سعودي قاب)، حيث تضمن حصول المستهلكين الزائرين للمعرض لمنتجات تمور آمنة غذائياً وسليمة وعالية الجودة.يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب 7.5 مليارات ريال، أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي، واحتلت المرتبة الأولى (عالمياً) في صادرات التمور لعام 2021 من حيث القيمة، حيث بلغت 1.215 مليار ريال. في حين يبلغ إنتاج منطقة الرياض أكثر من 400 ألف طن تمثل ما نسبته 24% من إجمالي إنتاج المملكة.// انتهى //18:50ت م0144