الباحة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، نظمت وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للدراجات -بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الباحة اليوم، بطولة كأس الباحة للدرجات الهوائية وذلك ضمن فعاليات ‫صيف الباحة 2022 .وبدأ السباق الذي تصل مسافته إلى 16 كلم من مقر إمارة المنطقة وصولاً إلى مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، حيث شارك في السباق 100 متسابق ومتسابقة من المحترفين والمحترفات في رياضة الدراجات الهوائية .وفي نهاية السباق تم تكريم الفائزين بالسباق بجوائز نقدية وعينية حيث فاز بالمركز الأول لتصنيف الرجال يوسف بدادو, والمركز الثاني عبدالمجيد فيحان, والمركز الثالث فهاد الغامدي, وفي تصنيف النساء فازت بالمركز الأول مروج عادل, والمركز الثاني سمر الرهبيني, والمركز الثالث سدرة الشريف .من جهته أوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع أن هذه الفعالية هي إحدى الفعاليات التي تنظمها وزارة الرياضة بالشراكة مع عدد من الجهات والتي تهدف إلى رفع مستوى الرياضة بين جميع شرائح المجتمع.//انتهى//18:55ت م0145