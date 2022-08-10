الأمم المتحدة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس) بالإعلان الصادر في 4 أغسطس 2022 عن اتفاقٍ بين الأطراف في اتفاق السلام المعاد تنشيطه على خارطة طريق تمدد الفترة الانتقالية الحالية لمدة 24 شهرا.وأفادت البعثة، في بيان صحفي اليوم، أن هذا التمديد يهدف إلى تمكين تنفيذ المهام الرئيسة المعلقة في اتفاق السلام الذي أعيد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان، حاثة السلطات على بذل جهود إضافية لضم أي أصحاب مصلحة وضامنين وشهود آخرين.وحثت البعثة، جميع الأطراف والموّقعين على اتفاق السلام على العمل معا، بطريقة سريعة نحو التنفيذ الكامل للمعايير الرئيسة المتبقية، لضمان خلق جو ملائم لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات مصداقية في نهاية الفترة التي تم تمديدها.وشددت على أنها تظل ملتزمة بدعم عملية ديمقراطية شاملة وتقف إلى جانب شعب جنوب السودان في سعيه لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والتنمية.// انتهى //19:11ت م0148