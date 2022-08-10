نجران 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستمكّن بفضل الله فريق طبي في جراحة الصدر بمستشفى الملك خالد بنجران من إجراء عملية ناجحة لإصلاح تشوه خلقي بالقفص الصدري لمريض ، كان يعاني من تقعر بالقفص الصدري منذ الولادة ، حيث قام الفريق بعلاج هذا التقعر في القفص الصدري عن طريق تركيب دعامة حديدية وذلك باستخدام المنظار الصدري ، حيث غادر المستشفى بعد 24 ساعة وهو يتمتع بصحة جيدة بفضل الله .الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد قدّم خدماته خلال النصف الأول للعام 2022 م ، لعدد 213096 مراجعا .// انتهى //19:38ت م0151