الرياض 12 محرم1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسشارك معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل في حفل افتتاح منتدى عنيزة الدولي للتمور الذي ينظمه المجلس الدولي للتمور برعاية سمو أمير منطقة القصيم ، وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة عنيزة ويقام خلال الفترة من بين 9 حتى 11 أغسطس 2022م، في مقر المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة.وأشار معاليه في كلمته إلى اهتمام الوزارة ومنظومتها تطوير الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، مؤكداً الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير قطاع التصنيع الغذائي وجعله ضمن القطاعات الإستراتيجية المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة.وذكر أن قطاع التصنيع الغذائي في المملكة شهد نموًا مستقرًا بمعدل (3%)، مشيراً إلى ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور ومنتجاتها من 536 مليون ريال عام 2015م إلى 928 مليون ريال عام 2020م، وتسعى المملكة لرفع حصتها من 13% حتى 20% من حجم صادرات التمور العالمية قبل نهاية عام 2025م مما يضمن وضع المملكة في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للتمور عالميًا.يذكر أن التمور هي أحد أهم المنتجات الغذائية الرئيسة التي تمتلك المملكة فيها ميزة نسبية وتنافسية وتوفر عددًا من الفرص الواعدة لتصنيع منتجات التمور وتسويقها لوجود فائض بين الإنتاج والاستهلاك.// انتهى //19:44ت م0153