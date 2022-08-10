الرباط 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدما بنسبة 0.03 %، مسجلا 11.988,81 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.07 % ليستقر عند 971,58 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.08 % مسجلا 897,05 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 40,14 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 622,13 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:45ت م0154