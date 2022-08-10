اقتصادي / غرفة نجران تنفذ ورشتي عمل عن ضريبة التصرفات العقارية و حساب الزكاة التقديري
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
نجران 12 محرم1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
نفّذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، ورشتي عمل افتراضية بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية"، و"حساب الزكاة لمكلفي التقديري" .
وتناولت الورشة الأولى العديد من المحاور من أهمها، استحقاقات واستثناءات ضريبة التصرفات العقارية، الغرامات والعقوبات، التزامات المتصرف بالعقار، المعالجة الضريبية لمنتجات البيع على الخارطة، وآلية تنفيذ خدمات التصرفات العقارية ، كيفية الاعتراض على قرارات الهيئة.
فيما تناولت الورشة الثانية العديد من المحاور من أهمها، طرق حساب الزكاة ، مرتكزات حساب الزكاة لمكلفي التقديري ، كيفية حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يملكون حسابات نظامية وقوائم مالية.
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19:50ت م
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