نجران 12 محرم1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسنفّذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، ورشتي عمل افتراضية بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية"، و"حساب الزكاة لمكلفي التقديري" .وتناولت الورشة الأولى العديد من المحاور من أهمها، استحقاقات واستثناءات ضريبة التصرفات العقارية، الغرامات والعقوبات، التزامات المتصرف بالعقار، المعالجة الضريبية لمنتجات البيع على الخارطة، وآلية تنفيذ خدمات التصرفات العقارية ، كيفية الاعتراض على قرارات الهيئة.فيما تناولت الورشة الثانية العديد من المحاور من أهمها، طرق حساب الزكاة ، مرتكزات حساب الزكاة لمكلفي التقديري ، كيفية حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يملكون حسابات نظامية وقوائم مالية.// انتهى //19:50ت م0155