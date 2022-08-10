الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستنظم لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحفيين العمانية ، الملتقى الإعلامي الرياضي العربي والخليجي بعنوان "كأس العالم في ربوع عمان" الذي سيقام بمحافظة ظفار خلال الفترة من 16 - 18 أغسطس 2022.وأوضح رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى سالم الحبسي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي قبل إنطلاقة كأس العالم 2022 في قطر وهو الحدث الكروي العالمي بـ " 100 " يوم، بمشاركة أكثر من (100) إعلامي .وقال: "سيتضمن الملتقى نشاطات مصاحبة منها إقامة معرض متنقل عن كأس العالم وأساطيرها، كما ستقام مباراة الأساطير لنجوم الكرة العمانية بمحافظة ظفار بمشاركة أكثر من( 50) لاعباً شاركوا ومثلوا المنتخبات الوطنية منذ الثمانينات في العديد من المنافسات الخليجية والقارية .// انتهى //19:53ت م0157