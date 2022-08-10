الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //20:29ت م0158