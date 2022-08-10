الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.16 .اليورو 0.96.الجنيه الإسترليني 0.81.اليوان الصيني 6.72.وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1813.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.الفضة 20.72 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 946.6 دولارات للأوقية.البلاديوم 2238.94 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 96.48 دولارًا أمريكياً.نايمكس خفيف 90.85 دولارًا.نفط الغاز 1005 دولارات.الغاز الطبيعي 8.053 دولارات.غاز البروبان 5190 دولارًا.// انتهى //20:31ت م0159