اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة "واس" الاقتصادية
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
أصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30.
الجنيه المصري 19.16 .
اليورو 0.96.
الجنيه الإسترليني 0.81.
اليوان الصيني 6.72.
وتناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:
الذهب 1813.5 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 20.72 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 946.6 دولارات للأوقية.
البلاديوم 2238.94 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:
برنت 96.48 دولارًا أمريكياً.
نايمكس خفيف 90.85 دولارًا.
نفط الغاز 1005 دولارات.
الغاز الطبيعي 8.053 دولارات.
غاز البروبان 5190 دولارًا.
// انتهى //
20:31ت م
0159