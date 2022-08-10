الرياض 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأوصت وزارة الصحة بضرورة أخذ المعلومات الصحية الموثوقة من مصادرها الرسمية، وقنواتها الرئيسة المختصة في ذلك، ومن أهم المصادر القطاع الصحي.وأشارت إلى أن المعلومات الصحية تعد بعضها آراء وبعضها غير موثوقة، مبينة أنها خصصت تطبيق صحتي، ومركز الاتصال 937، وحساب 937 في تويتر لتقديم خدمة "الاستشارات الفورية" للمواطن والمقيم، مؤكدة أن صحتهما ثمينة وتستحق المعلومة الصحيحة.// انتهى //20:47ت م0160