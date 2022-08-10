نيويورك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسجدَّدَت دولةُ قطر الدعوةَ إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خاليةً من الأسلحة النووية، مؤكدة أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية هو خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار، ولتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وشدَّدَت على أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة خارجيتها علي خلفان المنصوري أمام اللجنة الثانية للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يعقد خلال المدة من 1 - 26 أغسطس الجاري، حول البند الخاص بـ "المسائل الإقليمية بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995م بشأن الشرق الأوسط".وقال المنصوري: إنه على مدى العقود الماضية، أُنشِئ خمسُ مناطق خاليةٍ من الأسلحة النووية تتضمَّن التزامَ الدول الموقِّعَة بعدم حيازة أسلحة نووية، وبإبرام اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، مشيراً إلى أن هذه المناطق أسهمت في تعزيز الاستقرار في الأقاليم التي أُنشئت فيها، كما أسهمت في تقريب المعاهدة إلى الهدف الأسمى المتمثِّل في الوصول إلى عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية.وأعربَ عن أسف بلاده من أن منطقة الشرق الأوسط قد بقيت بعيدة عن إنشاء المنطقة بسبب تعنُّت "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضت إخضاعَ منشأتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى لإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتحقيق هدف إنشاء المنطقة.وشَدَّدَ على أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته، وهو مسؤولية جماعية وفق القرارات الدولية ومخرجات مؤتمرات الاستعراض للأعوام 1995 و2010 و2015م.//انتهى//21:50ت م0165