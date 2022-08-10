حائل 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسافتتحَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمنتزه أجا بارك اليوم، فعالياتِ بيت حائل ، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسؤولين.وقام سموُّ نائبِ أمير منطقة حائل بجولة شملت موقع السيارات التراثية والحرف اليدوية ومعرض الفنان الراحل يوسف الشغدلي - رحمه الله-وبيت حائل،واطَّلَعَ على محتوياته وعلى منتجات الحرفيين والحرفيات ، وجناح محافظة عنيزة وبيت المنطقة الشرقية، واطَّلَعَ على الحرف اليدوية فيهما والألوان الشعبية التي تقدَّم يومياً للزوار ، بعدها قدَّمت فرقةُ الفنون الشعبية العرضة السعودية.وتأتي هذه الفعاليات لدعم وتفعيل مواهب الحرفيين بالمنطقة،وإيجاد فعالية يمارسون فيها أعمالَهم أمام الجمهور،وتحقيق عوائد مالية لهم من خلال مبيعاتهم خلال المهرجان ،وتشتمل على معارض وحرف يدوية وفنون شعبية، بالإضافة إلى فعاليات يومية متنوِّعة وشاملة للحرف اليدوية والفنون تستمر (15) يوماً، منها صناعة المباخر وخراطة المسابح وصناعة الخاتم والخناجر وربابة الدلال ونجارة الخشب وصناعة الدلال وحياكة السدو وخرز القرب وسفيف الخوص والطحن على الرحى وصناعة الصوف وخياطة الملابس القديمة والتطريز الثمودي وغزل الصوف وأشغال النسيج اليدوي وصنع المنتجات الحائلية أمام الزوّار.ويقدِّمُ بيتُ المنطقة الشرقية للزوار حرفًا يدويةً وبحريةً كصناعة الخوص والخباز والدياسة والقراقير وصناعة شبك الصيد والفخار والنهام وصناعة الأقفاص ، كما يقدِّمُ جناحُ عنيزه حرفًا يدويةً،بالإضافة إلى مشاركة فلكلور الفنون الشعبية وفرقة الألعاب الشعبية.// انتهى //21:51ت م0166