الباحة 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحة - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بقطاع السراة، شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان, والحسام, والأمير مشاري, والثروة الوطني, والمنتزه الوطني, والشكران، والخلب, والفرشة, وشهبة, وطيبة الاسم، والشروق, والشوق, وذي عين,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب،وارتوت الأرض.جعلَها اللهُ سُقْيَا رحمةٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد .// انتهى //22:19ت م0171