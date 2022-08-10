نيويورك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسأكدَ المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن معبر إيريز مفتوح للمارة، ومعبر كرم أبو سالم مفتوح لعبور البضائع لليوم الثاني، كما كان عليه الوضع قبل تصعيد العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.وأفاد - خلال المؤتمر الصحفي اليومي- أن نقل المرضى مستمر، فقد نقل الهلال الأحمر والصليب الأحمر الفلسطيني أربعة أطفال أصيبوا بجراح بالغة خلال العداون من غزة إلى مستشفيات القدس والضفة الغربية.وأشار إلى أن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022م للأرض الفلسطينية المحتلة تتطلب 510 ملايين دولار، مبيناً أن الخطة ليست ممولة سوى بنسبة 26 في المئة، أي أنه تم تلقِّي حوالي 136 مليون دولار.//انتهى//22:26ت م0173