طرابلس 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم القائمَ بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا لمناقشة تطورات المشهد السياسي في ليبيا.وأشاد رئيس المجلس الرئاسي - خلال اللقاء- بجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية،والبحث عن حلٍّ للأزمة السياسية الراهنة،مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية من خلال التوصُّل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة؛للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة،وتحديد موعدٍ لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلَّعُ إليها الليبيون.وأكدَ القائمُ بأعمال رئيس البعثة التزامَ الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في ليبيا،والذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه.//انتهى//22:26ت م0174