اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الأربعاء 1444/1/12 هـ الموافق 2022/08/10 م واس
نيويورك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 535.10 نقطة، بما يعادل 1.63%, ليغلق عند 33309.51 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 360.88 نقطة أو 2.89%, ليغلق عند 12584.81 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 87.77 نقطة أو 2.13%, ليغلق عند 4210.24 نقاط.
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