نيويورك 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 535.10 نقطة، بما يعادل 1.63%, ليغلق عند 33309.51 نقاط. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 360.88 نقطة أو 2.89%, ليغلق عند 12584.81 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 87.77 نقطة أو 2.13%, ليغلق عند 4210.24 نقاط.//انتهى//23:26ت م0176