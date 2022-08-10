فريتاون 12 محرم 1444 هـ الموافق 10 أغسطس 2022 م واسفرضت السلطات في سيراليون اليوم حظر التجول بعد مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف دامية في العاصمة فريتاون.وأوضح نائب الرئيس السيراليوني محمد جولده جاللوه أن عدداً من الأشخاص بدأوا مظاهرات غير مرخصة وعنيفة، أدت إلى مقتل مواطنين أبرياء بينهم أفراد من قوات الأمن.ولم يكشف عن عدد القتلى أو المصابين لكن تقارير إعلامية تحدثت عن مصرع عنصرين من الشرطة.//انتهى//23:30ت م0178