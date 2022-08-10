أنقرة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، مع نظيره السلوفيني بوروت باهور عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في أوكرانيا ودول البلقان.وأعرب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السلوفيني في أنقرة، عن ثقته بأن التعاون بين بلاده وسلوفينيا سيتعزز أكثر في المجالات كافة.وأكد الرئيس التركي أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية المبرمة بين البلدين قبل 11 عاماً لها تأثير مضاعف على العلاقات بينهما، لافتاً الانتباه إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي.وأضاف أن البلدين يهدفان لزيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يعكس إمكاناتهما الحقيقة.من جانبه، حذر الرئيس السلوفيني من إمكانية تمدد التوترات إلى غرب البلقان في حال استمرت الحرب الروسية ضد أوكرانيا أكثر من المتوقع.//انتهى//01:26ت م0001