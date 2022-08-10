مدريد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسحصد نادي ريال مدريد الإسباني لقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد مساء أمس الأربعاء في المباراة النهائية.وسجل دافيد ألابا هدف التقدم في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب هلسنكي الأولمبي في العاصمة الفنلندية، وفي الشوط الثاني أضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني.وكان ريال مدريد أحرز كأس السوبر الأوروبي أربع مرات آخرها في عام 2017 م ، بينما نال آينتراخت فرانكفورت اللقب مرتين في عامي 1976 و1978.// انتهى //02:18ت م0003