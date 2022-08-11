الرياض 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-42كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع السحب الرعدية خاصةً على الأجزاء الجنوبية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //04:01ت م0006