المدينة المنورة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارا خفيفة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والفقرة والمندسة والمسيجيد والعيص وينبع النخل.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحا.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن سحبا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي العلا وخيبر، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحا.// انتهى //05:47ت م0008