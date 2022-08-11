باماكو 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي ارتفاع حصيلة الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي موقعا عسكريا بمنطقة تيسيلت شرق البلاد إلى 42 جنديا.وقال بيان صادر عن الحكومة إنه تمت تصفية 37 مسلحا فيما بلغ عدد جرحى الجنود 22​​​.وتُعد الحصيلة الجديدة الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 م ومطلع العام 2020 م نفذها تنظيم داعش الإرهابي في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.// انتهى //06:00ت م0010