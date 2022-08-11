إسلام آباد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي ركزت على بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بمواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان لمساعدة الأسر المتضررة والمحتاجة.وسلطت الضوء على مساعي الحكومة الباكستانية لتحسين الاقتصاد الوطني من خلال الحصول على دعم مالي من مختلف الجهات المالية الدولية والدول الصديقة.وأخبرت عن تأثر جدول الرحلات الجوية في مطار مدينة كراتشي جنوب باكستان بسبب الأمطار الموسمية التي تهطل بغزارة.وتطرقت في الشأن الأمني إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أربعة جنود جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً عسكرياً في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتناولت صحف الخميس متفرقات منها إصابة العشرات بفيروس "لانجا" الجديد في الصين، وهو من الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، ومساعي الحكومة السريلانكية لتحسين الاقتصاد الوطني.// انتهى //07:10ت م0014