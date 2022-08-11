إسلام آباد 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى قائد القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سدهو ، بمقر قيادة القوات الجوية في إسلام آباد، مع قائد القوة البحرية العراقية الفريق البحري الركن أحمد جاسم معارج.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين القوات المسلحة في البلدين، إلى جانب استعراض الأمور ذات الاهتمام المشترك.وثمن الفريق سدهو متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط باكستان مع العراق، مؤكداً أن باكستان تولي أهمية بالغة لهذه العلاقات، وأنها حريصة على الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون.// انتهى //07:22ت م0015