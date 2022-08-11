بانكوك 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي، في العاصمة بانكوك أمس، وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.وقال سيف الدين عبدالله :"إن ماليزيا وتايلاند حريصتان على استكشاف مجالات جديدة للتعاون بما في ذلك الزراعة والاقتصاد الرقمي ذلك من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي".يذكر أن وزير الخارجية الماليزي يزور بانكوك حاليا للمشاركة في أعمال الاجتماع الـ 14 للجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين، والاجتماع الـ 5 للجنة المعنية بالاستراتيجيات الإنمائية المشتركة للمناطق الحدودية.// انتهى //07:42ت م0018