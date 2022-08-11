عام / "الأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1444/1/13 هـ الموافق 2022/08/11 م واس
المدينة المنورة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية المهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساء .
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