المدينة المنورة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية المهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساء .// انتهى //08:43ت م0019