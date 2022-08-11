مكة المكرمة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسكشفت وكالة المكتبات والشؤون الثقافية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في قسم التطوير والجودة النوعية عن إحصائية القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف خلال شهر يوليو 2022م، حيث بلغ عدد زائرات القسم النسائي بالمكتبة أكثر 2200 .وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي بأن زائرات المكتبة استفدن من البرامج الثقافية والتعليمية والكتب النادرة وغيرها من الأنشطة التي تقدمها المكتبة مثل مبادرة "منافع".// انتهى //08:48ت م0020