أحد المسارحة 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسأبرمت جمعية البر الخيرية بمحافظة أحد المسارحة أمس ، عقود شراكة مجتمعية بالتعاون مع فريق " رائدات المسارحة " ،وعدة جهات ومؤسسات لدعم المقبلين على الزواج من أبناء وبنات الأسر المسجلة بالجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن داؤود محزري، أن الدعم المقدم من رجال وسيدات أعمال له الأثر الطيب في نفوس المستفيدين، مؤكداً أهمية الجهود التي تبذلها الفرق التطوعية بالشراكة مع القطاع الخاص من مؤسسات وشركات تهدف في المقام الأول لخدمة المستفيدين وتنمية المنطقة في مجالات عدة.// انتهى //09:28ت م0023