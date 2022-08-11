عام / أكثر من 200 ألف مراجع لمستشفيات النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي

الخميس 1444/1/13 هـ الموافق 2022/08/11 م واس
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المدينة المنورة 13 محرم 1444هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واس
تمكنت ‏الفرق الطبية بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 208085 مراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م .
وأوضحت إحصائية أصدرها تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام بلغ 63508 مراجعين قُدمت لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة ، فيما استقبلت العيادات الخارجية 36363 مراجعا في حين بلغت عدد العمليات الجراحية 2482 عملية و1194 حالة ولادة و22708 مراجعين تم استقبالهم في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع النخل ، بينما بلغ عدد زوار العيادات الخارجية في المستشفى 1264 زائرا .
‏وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى العيص بلغ 23000 مراجع ، فيما كان عدد مراجعين العيادات الخارجية 9987 مراجعا ، وأجريت 237 عملية جراحية في مستشفى العيص العام و183 حالة ولادة ‏، وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ بمستشفى بدر العام 37153 مراجعا و14021 مراجعا للعيادات الخارجية بمستشفى بدر .
يذكر أن النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي يضم مستشفيات ينبع العام وينبع النخل ومستشفى العيص ومستشفى بدر العام ، بالإضافة إلى 34 مركز صحي مجهزة جميعها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة .
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