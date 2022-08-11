المدينة المنورة 13 محرم 1444هـ الموافق 11 أغسطس 2022م واستمكنت ‏الفرق الطبية بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من تقديم خدمات طبية متكاملة لـ 208085 مراجعا خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م .وأوضحت إحصائية أصدرها تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام بلغ 63508 مراجعين قُدمت لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة ، فيما استقبلت العيادات الخارجية 36363 مراجعا في حين بلغت عدد العمليات الجراحية 2482 عملية و1194 حالة ولادة و22708 مراجعين تم استقبالهم في قسم الطوارئ بمستشفى ينبع النخل ، بينما بلغ عدد زوار العيادات الخارجية في المستشفى 1264 زائرا .‏وأضاف تجمع المدينة المنورة الصحي أن عدد المراجعين لقسم الطوارئ بمستشفى العيص بلغ 23000 مراجع ، فيما كان عدد مراجعين العيادات الخارجية 9987 مراجعا ، وأجريت 237 عملية جراحية في مستشفى العيص العام و183 حالة ولادة ‏، وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ بمستشفى بدر العام 37153 مراجعا و14021 مراجعا للعيادات الخارجية بمستشفى بدر .يذكر أن النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي يضم مستشفيات ينبع العام وينبع النخل ومستشفى العيص ومستشفى بدر العام ، بالإضافة إلى 34 مركز صحي مجهزة جميعها بأحدث الأجهزة الطبية اللازمة .// انتهى //09:28ت م0024