سيئول 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واسنمت صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي بنسبة 23.2% سنويًا، نتيجة الطلب المرتفع على المنتجات البترولية والسيارات، فيما شهدت العجز التجاري زيادة في الارتفاع بسبب تكاليف الوقود.وأشارت بيانات إدارة الجمارك الكورية الجنوبية إلى وصول قيمة الصادرات خلال أول عشرة أيام من الشهر الحالي إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 12.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت الواردات خلال الفترة نفسها أيضاً بنسبة 34.1% سنويًا إلى 23.4 مليار دولار، ليصل العجز التجاري إلى 7.68 مليار دولار مقابل عجز قدره 4.69 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.// انتهى //09:34ت م0025