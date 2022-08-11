لندن 13 محرم 1444 هـ الموافق 11 أغسطس 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بعقد وزير البيئة ستيف دوبل، محادثات مع مدراء شركات المياه الكبرى لبحث الخطوات التي تم اتباعها لحماية الإمدادات في ظل استمرار حالة الجفاف التي تضرب المملكة المتحدة وتعتبر الأطول منذ نحو 50 سنة.ونقلت على صعيد متصل إطلاق سلطات الدفاع المدني تحذير من الدرجة الأولى جراء توقع انتشار الحرائق في المناطق الجنوبية للبلاد، بسبب جفاف العشب وارتفاع درجات الحرارة، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم اشعال النار في الحدائق العامة.وتابعت صحف لندن سير الحملات الإنتخابية لمرشّحي خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مشيرةً إلى ضرورة التزامهما بتقديم مزيد من الدعم المالي لمساعدة المواطنين في تحمل ارتفاع أسعار الطاقة.// انتهى //09:40ت م0026